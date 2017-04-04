 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 38%

Влажность: 87%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.70

4 апреля 

Курс НБРК

313.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.00

Продажа

313.70

АСТАНА

Покупка

311.50

Продажа

312.50

Подробнее
335.50

4 апреля 

Курс НБРК

334.21

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен аким Байганинского района Актюбинской области

 

Распоряжением акима Актюбинской области Б. Сапарбаева от 3 апреля 2017 года Шериязданов Аскар Турарович назначен акимом Байганинского района.

Шериязданов Аскар Турарович

Родился в 1968 году. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова по специальности учитель русского языка и литературы, Алматинский институт экономики и статистики по специальности бухгалтер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем казахского языка и литературы ПТУ № 7.

В разные годы работал главным специалистом областного управления по языкам, пресс-секретарем, советником акима Актюбинской области, заместителем, позднее директором департамента внутренней политики, заместителем, затем начальником областного управления туризма и спорта.

Работал начальником отдела, директором департамента, представителем в г. Астане АО «НК «СПК Батыс», заместителем генерального директора группы компаний «Алтын Кыран» г. Астана, руководителем аппарата акима города Актобе, акимом Алгинского района..

С декабря 2015 года - заместитель акима области.

4 апреля 2017, 13:46
Источник, интернет-ресурс: Актюбинского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код