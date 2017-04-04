Назначен аким Байганинского района Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области Б. Сапарбаева от 3 апреля 2017 года Шериязданов Аскар Турарович назначен акимом Байганинского района.

Шериязданов Аскар Турарович

Родился в 1968 году. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова по специальности учитель русского языка и литературы, Алматинский институт экономики и статистики по специальности бухгалтер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем казахского языка и литературы ПТУ № 7.

В разные годы работал главным специалистом областного управления по языкам, пресс-секретарем, советником акима Актюбинской области, заместителем, позднее директором департамента внутренней политики, заместителем, затем начальником областного управления туризма и спорта.

Работал начальником отдела, директором департамента, представителем в г. Астане АО «НК «СПК Батыс», заместителем генерального директора группы компаний «Алтын Кыран» г. Астана, руководителем аппарата акима города Актобе, акимом Алгинского района..

С декабря 2015 года - заместитель акима области.