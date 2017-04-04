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Обновленный Peugeot 308 рассекретили в Сети

4 апреля 2017, 13:51

Судя по фотографиям, наиболее серьезные изменения произойдут в передней части автомобиля.

Первые официальные изображения обновленного Peugeot 308 утекли в Сеть до премьеры – их опубликовали на сайте forum-peugeot.com. При этом дата дебюта еще не объявлена – известно лишь, что во Франции рестайлинговый хетчбэк поступит в продажу в июне этого года.

Судя по фотографиям, наиболее серьезные изменения произойдут в передней части автомобиля: оптика, бампер, решетка – все будет переработано. Сзади поменяется, в основном, графика фонарей, хотя низкое качество изображений не позволяет рассмотреть всех подробностей.

Приборы останутся аналоговыми – хетчбэк не получит водительский интерфейс i-Cockpit второго поколения, который предлагается для нового кроссовера 3008. При этом у основного конкурента – обновленного VW Golf – опционально доступна цифровая приборка. По моторной гамме подтвержденных данных нет, но ожидается, что в нее войдет новый 1,5-литровый турбодизель BlueHDI в двух вариантах мощности – на 100 и 120 л.с.

Текст: Александр Орехов
Фото: forum-peugeot.com

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