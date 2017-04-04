Внимание жителей Алматинской области заострено на работе дорожной полиции
4 апреля 2017, 13:52
Это касается вопросов, связанных с правилами дорожного движения, штрафными санкциями по нарушениям, дорожно-транспортными происшествиями, требованиями к поведению сотрудников и т.д.
Согласно анализу полицейских Алматинской области, среди различных служб органов внутренних дел внимание граждан в настоящее время заострено на работе дорожно полиции. Подобный вывод сделан в ходе двух диалогов с интернет-пользователями, организованных региональным ДВД на ведомственном портале в начале этой недели, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
«В течение дня открытые диалоги с населением посредством интернета были организованы по линии Управления собственной безопасности и Местной полицейской службы. Судя по поступившим вопросам самой обсуждаемой в процентном соотношении темой, оказалась деятельность дорожно-патрульной полиции. Это касается вопросов, связанных с правилами дорожного движения, штрафными санкциями по нарушениям, дорожно-транспортными происшествиями, требованиями к поведению сотрудников, их оснащенностью видеорегистраторами, регистрацией фактов нарушений ПДД, допущенных полицейскими и т.д.» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Отмечается, что казахстанцев также интересует деятельность школьных инспекторов вкупе со статистикой преступлений, совершенных в отношении детей и подростков. И, кроме того, о правомочности участковых инспекторов при контактах с населением.
«Повышенное внимание граждан к деятельности дорожно-патрульной полиции и участковых объясняется, прежде всего, близостью сотрудников этих служб к населению. То есть службы наружные, представители которых всегда на виду у граждан»? - отметили в полиции.
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