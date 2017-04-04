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ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью

4 апреля 2017, 13:53

Вебинар полезен специалистам предприятий всех форм собственности, выступающих в госзакупках товаров, работ, услуг в роли Поставщика.

Уважаемые госзакупщики!


Ведущая – Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, по закупкам АО «Самрук Казына, по закупкам недропользователей, по закупкам в области здравоохранения. Автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы». Эксперт электронной системы «Параграф».

На вебинаре Вы узнаете о принципах и порядке проведения предварительного квалификационного отбора (ПКО) потенциальных поставщиков, проведении анкетирования и оценке анкетных данных потенциальных поставщиков, о том, как формируется Перечень предварительно квалифицированных поставщиков и многое другое.


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