ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью
4 апреля 2017, 13:53
Вебинар полезен специалистам предприятий всех форм собственности, выступающих в госзакупках товаров, работ, услуг в роли Поставщика.
Уважаемые госзакупщики!
Смотрите бесплатный вебинар «Стандарт АО «Самрук-Қазына» по управлению закупочной деятельностью. Проведение предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков (ПКО)».
Ведущая – Наталья Худайбергенова, эксперт-практик по государственным закупкам, по закупкам АО «Самрук Казына, по закупкам недропользователей, по закупкам в области здравоохранения. Автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы». Эксперт электронной системы «Параграф».
На вебинаре Вы узнаете о принципах и порядке проведения предварительного квалификационного отбора (ПКО) потенциальных поставщиков, проведении анкетирования и оценке анкетных данных потенциальных поставщиков, о том, как формируется Перечень предварительно квалифицированных поставщиков и многое другое.
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