Спасибо за работу

На заслуженный отдых ушел аким Улытауского района Хамит Омаров. Долгие годы отдавший государственной службе, Хамит Омаров в 64 года решил оставить свой пост.

О кадровых изменениях сообщил на аппаратном совещании аким области Ерлан Кошанов, который поблагодарил теперь уже бывшего акима района за многолетний плодотворный труд.

- Хамит Нурланович больше 30 лет своей трудовой деятельности отдал государственной службе. Мы все его знаем как эффективного управленца, - отметил Ерлан Кошанов.

На память о госслужбе Хамиту Омарову вручили подарок. В должности акима Улытауского района Хамит Нурланович Омаров проработал около четырех лет. До этого возглавлял областное управление по развитию языков, также был акимом Жанааркинского района. Исполнение обязанностей акима Улытауского района возложено на заместителя акима Максута Оспанова.