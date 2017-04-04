 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 38%

Влажность: 87%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.70

4 апреля 

Курс НБРК

313.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.00

Продажа

313.70

АСТАНА

Покупка

311.50

Продажа

312.50

Подробнее
335.50

4 апреля 

Курс НБРК

334.21

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

334.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Спасибо за работу

 

На заслуженный отдых ушел аким Улытауского района Хамит Омаров. Долгие годы отдавший государственной службе, Хамит Омаров в 64 года решил оставить свой пост.

О кадровых изменениях сообщил на аппаратном совещании аким области Ерлан Кошанов, который поблагодарил теперь уже бывшего акима района за многолетний плодотворный труд.

- Хамит Нурланович больше 30 лет своей трудовой деятельности отдал государственной службе. Мы все его знаем как эффективного управленца, - отметил Ерлан Кошанов.

На память о госслужбе Хамиту Омарову вручили подарок. В должности акима Улытауского района Хамит Нурланович Омаров проработал около четырех лет. До этого возглавлял областное управление по развитию языков, также был акимом Жанааркинского района. Исполнение обязанностей акима Улытауского района возложено на заместителя акима Максута Оспанова.

4 апреля 2017, 13:48
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Индустриальная Караганда»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код