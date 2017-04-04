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Новости за сегодня

Назначен руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

 

Вчера в Кызылорде под председательством акима области Крымбека Кушербаева состоялось собрание актива, на котором было объявлено о новом назначении.

Распоряжением акима области Жолдасбаев Нурлыбек Калжатаевич назначен на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.

Нурлыбек Жолдасбаев родился в 1955 году. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А.Тимирязева по специальности «зоотехник-зооинженер».

Трудовой путь начал в 1972 году рабочим совхоза «Мадениет» Жалагашского района. В дальнейшем занимал различные ответственные руководящие должности в государственных органах и в частном секторе. Был руководителем областных управлений сельского хозяйства и земельных отношений, акимом Жалагашского и Жанакорганского районов.

С июля 2013 года занимал должность руководителя управления контроля в сфере труда Кызылординской области.

4 апреля 2017, 13:53
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Кызылординские вести»

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