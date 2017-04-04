Производитель автомобилей Subaru сменил имя
4 апреля 2017, 14:05
Помимо автопроизводства, корпорация включает еще несколько структур – Aerospace, Industrial Products и Eco Technologies.
Компания Fuji Heavy Industries Ltd. переименовалась в честь своего самого известного бренда – автомобильной марки Subaru. С 1 апреля японский промышленный гигант официально называется Subaru Corporation. Решение о смене имени было принято еще прошлым летом.
Помимо автопроизводства, корпорация включает еще несколько структур – Aerospace, Industrial Products и Eco Technologies. Они выпускают широкий спектр технической продукции: ДВС, электрогенераторы, ветровые генераторы, автомобили для коммунального хозяйства, вертолеты, компоненты для самолетов гражданской авиации. Теперь вся эта деятельность продолжится под вывеской Subaru.
Название Fuji Heavy Industries Ltd. появилось в 1953 году после ряда реорганизаций фирмы, основанной еще в 1917 году. Свой первый автомобиль – Subaru 360 – компания выпустила в 1958-м.
Текст: Александр Орехов
Фото: Subaru
Via cartimes
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