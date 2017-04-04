Билли Джо Сондерс троллит «трусливого Бората» Головкина

Британский чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) продолжает метаться от позиции «всё, баста!» до «нет, я ещё чуть-чуть подожду». По словам острого на язык боксёра, переговоры насчёт поединка за звание абсолютного чемпиона с командой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) всё же продолжаются, пишет vringe.com





«Моё ему послание следующее. Ты можешь, конечно, продолжать рассказывать, как хочешь все пояса, но сейчас ситуация очень простая: ты либо замолкаешь, либо выходишь драться. Либо ты хочешь бой со мной в июне, либо нет. ты постоянно меня упоминаешь, и я чрезвычайно счастлив дать тебе этот бой. Хватит уже время тратить», — заявил британец BoxingScene.





Сегодня Сондерс также засветился в местном таблоиде The Sun, красуясь в футболке с надписью: «GGG — трусливый Борат, унификация с Сондерсом».





По словам боксёра, футболку ему подарил «просто какой-то фан на улице».





Переговоры о том, чтобы организовать такой бой на 10 июня в Астане (Казахстан), по-прежнему продолжаются, несмотря на заявление Сондерса на прошлой неделе о том, что всё якобы закончилось неудачей. 3 апреля в сети появился фейк авторства одного из чиновников Астаны о том, что контракт на такой бой якобы заключён, и встреча состоится в понедельник 17 июля.