ЕЭК предлагает единые подходы регулирования рынка лекарств в рамках ЕАЭС

«Общий рынок лекарственных средств ЕАЭС требует не только единого регулирования, которое уже осуществляется на основе принятых нормативных актов, но и единых подходов», - заявил директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев на конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность 2017: продолжение диалога».

Конференция стала первым мероприятием Евразийской экономической комиссии в цикле семинаров и круглых столов, по итогам которых будут внедрены разработанные документы в сфере обращения лекарственных средств на едином рынке, а также сформированы единые подходы к их правоприменительной практике. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут в Казахстане и Беларуси, в середине 2017 года - в Армении и Кыргызстане.

«Все регулирующие органы государств-членов Союза должны согласованно применять установленные совместные законодательные нормы, выдерживать единый уровень требований к самой процедуре экспертизы, лабораторной оценке и испытаниям лекарств. Именно такой подход получил название «Надлежащей регуляторной практики», создать которую в ближайшее время - наша основная задача», - отметил Арман Шаккалиев.

В рамках конференции состоялось обсуждение подходов к регулированию цен на лекарственные средства. Были анонсированы сроки запуска пилотного проекта по нанесению идентификационных знаков на лекарства. Такая практика позволит обеспечить прослеживание их движения в 2018 году, а в течение 2019 года - полное прослеживание и прозрачность движения лекарственных препаратов.