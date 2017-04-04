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Выжившая в питерском теракте: После взрыва у меня загорелись волосы

4 апреля 2017, 14:18

Когда состав приехал на станцию "Технологический институт", двери были перекорежены.

Жительница Петербурга, выжившая при взрыве в метро, рассказала о том, как все происходило. В момент трагедии женщина находилась в одном вагоне с террористом, пишет Дни.ру.

"Произошло все очень неожиданно. Я сидела и дремала. Сначала меня ударило по голове, а потом начался пожар, у меня волосы загорелись – я их потушила, крепко держалась за поручни", – вспоминает 53-летняя петербурженка Надежда Соседова.

По ее словам, когда состав приехал на станцию "Технологический институт", двери были перекорежены. "Невозможно было выйти, ребята выбили окно двери и вытащили меня", – рассказа женщина.

Выбравшись из вагона петербурженка стала помогать пострадавшим.

"Когда поднялась по эскалатору и увидела раненых, то успокаивала их – я психолог – осматривала, распределяла по скорым. Много было контуженных ребят, которые были напуганы, все в крови погибших, те, которые ближе оказались", – поделилась Надежда.

При этом женщина считает, что ей повезло, так как она сидела в конце вагона. Сейчас Надежда Соседова находится на лечении в Военно-медицинской академии.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:30 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован.

По версии следствия, террорист-смертник, приведший в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, имел российское гражданство. Предположительно, преступник был выходцем из Средней Азии - Кыргызстана.


Фото: stuki-druki.com

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