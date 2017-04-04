Выжившая в питерском теракте: После взрыва у меня загорелись волосы

Жительница Петербурга, выжившая при взрыве в метро, рассказала о том, как все происходило. В момент трагедии женщина находилась в одном вагоне с террористом , пишет , пишет Дни.ру





"Произошло все очень неожиданно. Я сидела и дремала. Сначала меня ударило по голове, а потом начался пожар, у меня волосы загорелись – я их потушила, крепко держалась за поручни", – вспоминает 53-летняя петербурженка Надежда Соседова.





По ее словам, когда состав приехал на станцию "Технологический институт", двери были перекорежены. "Невозможно было выйти, ребята выбили окно двери и вытащили меня", – рассказа женщина.





Выбравшись из вагона петербурженка стала помогать пострадавшим.





"Когда поднялась по эскалатору и увидела раненых, то успокаивала их – я психолог – осматривала, распределяла по скорым. Много было контуженных ребят, которые были напуганы, все в крови погибших, те, которые ближе оказались", – поделилась Надежда.





При этом женщина считает, что ей повезло, так как она сидела в конце вагона. Сейчас Надежда Соседова находится на лечении в Военно-медицинской академии.





Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:30 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован.





По версии следствия, террорист-смертник, приведший в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, имел российское гражданство. Предположительно, преступник был выходцем из Средней Азии - Кыргызстана









Фото: stuki-druki.com



