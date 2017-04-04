Spyker выпустит четыре новых модели

Нидерландская компания Spyker, недавно вставшая на ноги после периода финансовых трудностей, готовит четыре новые модели. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на босса фирмы Виктора Мюллера.





Новинки, о которых идет речь, будут представлены в течение следующих десяти лет. Во-первых, Spyker вернулся к идее выпуска «суперкроссовера» D8-Peking-to-Paris, концептуальную версию которого показал еще в 2006 году. Изначально модель носила индекс D12, потому что ее собирались оснастить 12-цилиндровым двигателем Volkswagen. Это был настоящий долгострой, на разных стадиях которого к участию привлекались Lotus, Saab и китайцы Zhejiang Youngman, но реализовать проект так и не удалось – компании пришлось возвращать предоплату двум с лишним сотням разочарованных клиентов.





Теперь Мюллер хочет взять шасси, частично разработанное «Лотусом», и совместить его с гибридной силовой установкой. Ее основным элементом станет 5,0-литровый атмосферник производства Koenigsegg – нового партнера Spyker. Такие же двигатели будут устанавливаться на первые в новейшей истории серийные модели Spyker – купе и родстер C8 Preliator. Автопроизводитель уже определился со спецификациями роскошного внедорожника и надеется показать его концептуальную версию весной 2018 года на Женевском автосалоне.





Еще один возобновленный проект – шестицилиндровые спорткары B6 Venator. Их Spyker разработал непосредственно перед своим крахом: в течение 2013 года были представлены сначала купе, а затем родстер. Эти модели будут самыми доступными и, соответственно, самыми массовыми в товарной линейке бренда – Виктор Мюллер даже говорит, что его нишевой компании могут потребоваться собственные дилеры для их реализации. В перспективе компания рассчитывает выйти на годовой объем производства в 500 машин.





Год назад – еще до сделки с Koenigsegg – Виктор Мюллер уже обещал выпустить некую четырехдверную модель. По всей видимости, он имел в виду как раз кроссовер. Кроме того, глава Spyker анонсировал 12-цилиндровый суперкар, который станет преемником модели C12.





В настоящее время Spyker готовится к началу производства C8 Preliator. Собирать машины будет британская фирма CPP Metalcraft, базирующаяся в Ковентри. Первые купе будут готовыв конце нынешнего года, выпуск родстеров стартует летом 2018-го.



