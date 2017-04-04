СМИ: дочь Джеки Чана пыталась покончить с собой

По сообщениям гонконгских СМИ, 18-летняя Этта Нг, которая является дочерью Джеки Чана и бывшей победительницы конкурса "Мисс Азия" Элейн Нг, находится в настоящее время в больнице после попытки самоубийства , пишет , пишет Вести.ру со ссылкой на Oriental Daily.





Этта отправилась 31 марта в Таиланд на отдых вместе с друзьями своей матери, однако уже 2 апреля она прервала свою поездку и срочно вернулась в Гонконг, где была помещена в больницу. По неподтвержденным данным, девушка, находящаяся в состоянии депрессии, пыталась покончить с собой.





Некоторые пользователи Интернета еще в прошлом году обратили внимание, что Этта Нг неоднократно публиковала в соцсетях материалы о самоубийстве, информирует другое гонконгское издание Ming Pao.





Отношения между Джеки Чаном и Элейн Нг, которая победила на конкурсе "Мисс Азия" в 1990 году, начались в 1998 году, однако очень быстро завершились. Джеки Чан считал эти отношения ошибкой и свою родившуюся в январе 1999 года дочь так и не признал. Сама же Этта утверждает, что рассматривает звезду исключительно как биологического отца и тоже не испытывает к нему родственных чувств. У Этты достаточно напряженные отношения и с матерью. В семейные конфликты между девушкой и Элейн Нг неоднократно вмешивалась полиция.





У Джеки Чана есть еще 35-летний сын Джейси, матерью которого является тайваньская актриса Джоан Лин. В 2014 году Джейси Чан был приговорен в Пекине к шестимесячному тюремному заключению за хранение наркотиков.



