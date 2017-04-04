Презентация модельного ряда LG ELECTRONICS 2017 для стран СНГ
4 апреля 2017, 14:39
Представлены аудиосистемы, мониторы и решения B2B.
Компания LG Electronics (LG) представила технику 2017 года с телевизорами OLED, SUPER UHD. Также представлены аудиосистемы, мониторы и решения B2B.
ГАРМОНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА
Телевизоры OLED, SUPER UHD, FHD поддерживают Dolby Vision и Dolby Atmos. Реалистичная цветопередача, поддержка HDR, чистый звук и неповторимый дизайн.
Основа OLED - слой из миллионов светодиодов, способных моментально менять-ся с миллиарда оттенков до идеально черного цвета.
LG SIGNATURE OLED TV представлена в диагоналях 77’’ и 65’’.
SUPER UHD 4K имеет дисплей с интегрированными нано-частицами для изобра-жения с улучшенной детализацией, цветовой гаммой и широким углом обзора.
АУДИО
Акустическая система LG X-Boom OJ98 c подсветкой в такт музыки. Модель со-здана под средний рост для удобного управления DJ-функциями.
Саундбар LG SJ9 поддерживает Dolby Atmos для точного перемещения звука в 3D-пространстве. Саундбар воспроизводит форматы FLAC, WAV и ALAC, полностью повторяя звук студийной записи.
Колонка LG PJ9 парит над беспроводным сабвуфером, создавая удивительный визуальный эффект. Обеспечен объемный звук и рассчитана до 10 часов работы.
ИННОВАЦИОННОЕ IT
IT-решения представлены монитором UltraWide с изогнутым экраном 38" и раз-решением QHD+, мониторами с разрешением 5K.
Проектор LG ProBeam генерирует световой поток до 2 000 люмен.
B2B-РЕШЕНИЯ
Двусторонний дисплей Dual-View Flat OLED показывает информационный кон-тент с двух сторон с возможностью монтажа на потолке, стене или стойке. Изображения можно менять местами и включать зеркальное отображение.
Представлен дисплей размером 86” с уникальной формой и соотношением сторон. Завершает линейку B2B-продуктов холодильник с прозрачным экраном 49WEC.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851940-1208a107b30625bf56c2005a5cb68861
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...