Число жертв взрыва в петербургском метро возросло до 14
4 апреля 2017, 14:41
В стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших.
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.
"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью ", — сказала Скворцова.
По ее словам, в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших.
Фото: varlamov.me
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