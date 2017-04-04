Число жертв взрыва в петербургском метро возросло до 14

Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова , пишет , пишет РИА Новости





"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью ", — сказала Скворцова.





По ее словам, в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших.





Фото: varlamov.me



