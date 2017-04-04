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Число жертв взрыва в петербургском метро возросло до 14

4 апреля 2017, 14:41

В стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших.

Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью ", — сказала Скворцова.

По ее словам, в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших.

Фото: varlamov.me

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