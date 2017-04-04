Голландцы провели рекордный парад электрокаров

Ограничений по маркам не было: в сходке, организованной участниками клуба Rotary Club, приняли участие модели Tesla, BMW, Renault, Volkswagen и Nissan, а также владельцы электрических велосипедов, сегвеев, автобусов и грузовых фургонов.





Предыдущий парад подобного плана, установивший рекорд, прошел в мае 2015 года в Берлине. Там собралось 577 электрических транспортных средств.