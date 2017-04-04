Голландцы провели рекордный парад электрокаров
4 апреля 2017, 14:46
В Нидерландах на дороге A270, ведущей из Хелмонда в Эйндховен, собрался рекордный парад электрокаров.
Для проведения мероприятия пришлось перекрыть участок дороги в Брабанте длиной 3,6 километра, где выстроились вряд 746 полностью электрических автомобилей.
Ограничений по маркам не было: в сходке, организованной участниками клуба Rotary Club, приняли участие модели Tesla, BMW, Renault, Volkswagen и Nissan, а также владельцы электрических велосипедов, сегвеев, автобусов и грузовых фургонов.
Предыдущий парад подобного плана, установивший рекорд, прошел в мае 2015 года в Берлине. Там собралось 577 электрических транспортных средств.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851943-1146829ed748e594d22425b651045ae1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...