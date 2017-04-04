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Голландцы провели рекордный парад электрокаров

4 апреля 2017, 14:46

В Нидерландах на дороге A270, ведущей из Хелмонда в Эйндховен, собрался рекордный парад электрокаров.

Для проведения мероприятия пришлось перекрыть участок дороги в Брабанте длиной 3,6 километра, где выстроились вряд 746 полностью электрических автомобилей.


Ограничений по маркам не было: в сходке, организованной участниками клуба Rotary Club, приняли участие модели Tesla, BMW, Renault, Volkswagen и Nissan, а также владельцы электрических велосипедов, сегвеев, автобусов и грузовых фургонов.

Предыдущий парад подобного плана, установивший рекорд, прошел в мае 2015 года в Берлине. Там собралось 577 электрических транспортных средств.


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