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В районе "барахолки" в Алматы насмерть сбили пешехода

4 апреля 2017, 15:04

Наезд произошел примерно в 20 метрах от надземного пешеходного перехода.

На Северном кольце в Алматы произошел смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло напротив рынка "Барыс". Автомобиль Volvo при движении в северном направлении сбил пешехода - женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

54-летняя пострадавшая получила переломы рук, ног, травму головы. Все эти повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Стоит отметить, что наезд произошел примерно в 10-15 метрах от надземного пешеходного перехода. При этом тормозной путь автомобиля достаточно велик, что говорит о его скорости.

За последние дни это не первый наезд с трагическим исходом. 1 апреля на ул.Тургут Озала была насмерть сбита пожилая женщина.




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