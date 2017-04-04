Взрыв в метро: Питерский смертник был работником суши-бара

Появились новые фотографии предполагаемого террориста-смертника, устроившего 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга. Снимки преступника найдены в социальных сетях , пишет , пишет Дни.ру





На фото изображен 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. По данным правоохранительных органов, скорее всего, он является этническим узбеком, поскольку город Ош – место компактного проживания людей этой национальности в Киргизии.





Подозреваемый еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег. Якобы один из них "слышал, что Акбаржон уехал в Корею", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Стало известно, что Джалилов интересовался исламом и имел в своем окружении религиозных знакомых.





В свою очередь государственный Комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил личность террориста-смертника. Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов заявил, что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения





Следователи составили список вопросов, на которые нужно ответить судебным экспертам и криминалистам. Вместе с тем, были взяты необходимые анализы на определение взрывчатых веществ, а также, чтобы определить употреблял ли мужчина наркотические или лекарственные препараты и алкоголь.





Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.





Автор: Людмила Фоканова

Фото: vk.com/akbarjons



