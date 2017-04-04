Сколько платил Аблязов сообщникам, сбежавшим из страны после разоблачения

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается допрос подсудимых по делу Мухтара Аблязова. Сегодня свои показания дал бывший первый заместитель председателя правления БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, полностью признавший свою вину, передает»Казинформ«.

В своих показаниях подсудимый подробно остановился на методах работы Аблязова в БТА Банке.

«Аблязов кого-то устрашал, кого-то наказывал, кого-то пугал, сталкивал людей между собой. На время работы в банке его инструменты работы не изменились. Он начал активно привлекать к работе людей, кого-то кнутом, кого-то пряником (...). Все знают, что Аблязов лично руководил банком. Он над всеми довлел. Он активно меня использовал. Он мог меня сталкивать с братьями Татишевыми (владельцы БТА Банк - прим.). Со мной он разговаривал об одном, а с ними - о другом. Все были виноваты, кроме него. Ему было удобно так поступать», - сказал Жаксылык Жаримбетов.

По словам подсудимого, Аблязов щедро спонсировал топ-менеджеров Банка, скрывавшихся за рубежом. При этом именно Аблязов инициировал и организовал вывоз своих подчиненных за пределы РК.

«После событий в 2009 году, находясь на Украине, Кайрат Садыков (бывший директор по кредитованию БТА Банка - прим.), как и все остальные «беженцы», продолжал получать заработную плату - 10 тысяч долларов ежемесячно - помимо платы за аренду жилья. Решение платить такого размера оплату всем «беженцам» было принято господином Аблязовым по настоянию Кетебаева Муратбека, которому было поручено заниматься «беженцами». Он называл беглецов «обезьяны с гранатами» .... Это продолжалось вплоть до 2012 года включительно. В какой-то момент Аблязов посчитал, что они выполнили свою миссию и отказался им платить», - рассказал подсудимый.

Также Аблязов выплатил бывшему председателю правления Садуакасу Мамеш 10 миллионов долларов при увольнении. Помимо этого, он ежегодно получал официальные и неофициальные бонусы, как и все члены правления банка. По словам Жаримбетова, такие суммы просто за увольнение не выплачиваются. Между тем, Жаксылык Жаримбетов вновь повторил, что Аблязов ввел его в заблуждение.

«Я виноват, вину свою признаю. Я выполнял поручения Аблязова. Он ввел меня в заблуждение. Несмотря на это, я вину свою признаю. Тот замысел Аблязова, о котором я догадывался, стал мне понятен, когда я вернулся в Казахстан. Мы нарушали правила, законы, нормы», - резюмировал он.