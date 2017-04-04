Минюст намерен добиться ареста Виктора Храпунова

«Никто из тех, кто украл деньги у народа Казахстана, не сможет использовать эти деньги в других странах», - подчеркнули в министерстве.

Министерство юстиции РК намерено добиться ареста бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, обвиняемого в коррупции. Ущерб государству оценивается в 300 млн долларов, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Еще в мае 2014 года акимат Алматы обратился с иском. В октябре 2015 года суд первой инстанции отказал, сказал, что это дело надо слушать в Швейцарии. Мы обжаловали это решение, теперь оно будет слушаться в суде в Калифорнии, где мы сможем представить все свои аргументы, доказательства преступлений Храпунова. В Калифорнии есть имущество, которое можно реализовать и в последующем перепродать, компенсировать ущерб, который он нанес городу Алматы. Любое решение, которое примет суд США, можно будет принести в другую юрисдикцию мира. Где бы ни спрятал Храпунов свои активы, это решение можно принудительно принести в эту страну и принудительно исполнить», - заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев журналистам в кулуарах заседания Правительства.





По его словам, интересы акимата Алматы представляет Министерство юстиции. Работу ведет специализированный департамент, который М.Бекетаев курирует с 2009 года.





В Швейцарии было принято решение проводить работу в рамках уголовного судопроизводства, в США - гражданского.





По данным Минюста, у Храпунова в Калифорнии имеется несколько вилл и несколько роскошных автомобилей.





«Нужно доказать принадлежность этого имущества. То есть Храпунов подготовился очень хорошо, нанял одних из лучших юристов, в том числе для приобретения имущества. Это имущество приобреталось на юридические лица через офшорные компании. Поэтому нужно доказать принадлежность этого имущества, потом уже обратить взыскание. То есть предстоит кропотливая работа (...) Никто из тех, кто украл деньги у народа Казахстана, не сможет использовать эти деньги в других странах», - подчеркнул он.





Анеля Касымова