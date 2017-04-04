В Австралию прислали посылку со змеями и пауками

Австралийская таможня обнаружила среди присланной в страну из-за рубежа почты посылку, в которой находились змеи и пауки, в том числе ядовитые , сообщает , сообщает Вести.ру со ссылкой на Mashable.





Находка была сделана 14 марта, хотя известно о ней стало только сейчас. Посылка прибыла из одной из стран Северной Европы, а ее содержимое было официально заявлено как "две пары обуви"





Настоящий груз был обнаружен только после того, как коробка подверглась просвечиванию при помощи рентгеновского аппарата. Среди находившихся в посылке рептилий оказались пять ядовитых гадюк, три питона, две свиноносых змеи, девять тарантул и три скорпиона. Некоторые из рептилий были уже мертвы.





Все эти существа рассматриваются в Австралии как источник повышенной биологической опасности, поскольку могут являться носителями чужеродных вредителей и заболеваний. В данной связи выживших рептилий также придется уничтожить.





Имена отправителей и получателей посылки властями не раскрываются. На территории Австралии уже обитает примерно 150 видов змей, большинство которых является ядовитыми. Ранее сообщалось, что жительница австралийского Мельбурна обнаружила живую тигровую змею среди гирлянд на стоящей у нее в гостиной рождественской елке.



