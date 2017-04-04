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Минздравом на 32% сокращена учетная документация медорганизаций

4 апреля 2017, 15:42

Изменения касаются учетных форм, которые заполняются медработниками в больницах и поликлиниках, а также организациях службы крови.

Министром здравоохранения РК подписан приказ «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
Приказ был согласован с Комитетом статистики Министерства национальной экономики РК, Общественным советом по вопросам здравоохранения и социального развития, НПП РК «Атамекен», профессиональными медицинскими и фармацевтическими ассоциациями, подведомственными организациями МЗ РК.
Напомним, эти меры направлены на оптимизацию форм учетной и отчетной документации в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приведение национальной системы статистической отчетности в области здравоохранения в соответствие с международными стандартами в рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық».

Фото с сайта dobroe-an.ru



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