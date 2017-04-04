До 50 % сократилось количество мошенничества в ЮКО

В акимате Южно-Казахстанской области состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры области. В заседании участие приняли аким области Ж.Туймебаев, прокурор области И.Иманов, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов, акимы районов и городов, руководители областных управлений, сотрудники местной полицейской службы ЮКО, а также члены Консультативного совета, передает пресс-служба акима ЮКО.

На заседании коллегии прокурор области отметил, что внедряя новые методы работы, в регионе реализуются 12 проектов, благодаря которым вырос уровень раскрытия преступлений в области и зафиксировано снижение числа преступлений.

Одним из таких проектов является принятый во втором полугодии 2016 года проект - «Ликвидация самостоятельного распоряжения землей и пути их решения».

Выступив на данную тему, руководитель областного управления прокуратуры Р.Дюйсенбаев сообщил, что в результате новых методов работы в населенных пунктах Сайрам, Азат, Курсай снесены около 90 фундаментов, на самозахваченных земельных участках. Кроме того, в целях предотвращения социальных конфликтов 167 земельных участков предоставлено гражданам на праве временного пользования, а по 180 участкам выявлены правоустанавливающие документы и разъяснена необходимость оформление документов надлежащим образом.

Также, на заседании с докладом выступил заместитель прокурора области А.Кожахметов, который доложил, что в результате реализации проекта «Эффективный заслон скотокрадству» с участием правоохранительных и уполномоченных органов, с начала текущего года снизились кражи скота на 30,6%.

«Один из важнейших вопросов - работа площадок и пунктов по убою скота. На сегодняшний день из 72 площадок по убою скота с 30 владельцами, и с 13 из 33 владельцев пунктов по убою скота заключен меморандум, напраленный на установку видеокамер. Кроме того, в рамках этого проекта с владельцами 33 рынков по продаже скота подписан меморандум. Теперь, собственники сельскохозяйственных животных на скотный рынок допускаются исключительно при наличии всех подтверждающих ветеринарных документов, а также прошедшие процедуру идентификации. Наряду с этим, на 21 рынке установлены дезинфекционные барьеры», - сказал А.Кожахметов.

В свою очередь, в своем выступлении прокурор области подчеркнул, что Глава Государства Н.Назарбаев поручил разработать новую программу развития агропромышленного комплекса. Для достижения этих целей Правительству и акимам в течение пяти лет следует создать необходимые условия, позволяющие привлечь в кооперативы более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств.

Генеральный прокурор области убежден, что данное задание позволит в дальнейшем достичь больших успехов в развитии животноводства и кардинально решить проблему кражи скота.

Вместе с этим, прокурор области отметил о плодотворной реализации проекта «Общество без мошенничества», запущенный в прошлом году.

«В связи с ростом мошенничества за 2010-2015 годы, в области с 12 августа прошлого года принят проект «Общество без мошенничества» То есть, вместе с исполнителями проекта, в первую очередь исследована схема мошенничества в каждой из отраслей (земля, жилой дом, банк и т. д), где с представителями соответствующих отраслей обсуждались причины и пути совершенных преступлений. В результате проведенных работ, на сегодняшний день до 50% сократилось количество мошенничества», - сказал И.Иманов.

По его словам, в сокращении этих преступлений участие принимали не только органы прокуратуры, но и правоохранительные и местные исполнительные органы области, суды, нотариальные палаты, коллегия адвокатов, банки второго уровня и неправительственные организации.

В целом, данный проект реализован по 2 направлениям, и завершен плодотворно. Подводя итоги коллегиального заседания аким области Ж.Туймебаев подчеркнул об общих целях и задачах, и призвал к совместной работе.

«Одним из целей и задач присутствующих является установление светского правового общества, изложенное в Конституции РК. В этой связи, нам необходимо совместно разработать дорожную карту в целях профилактики правонарушений и предупреждения преступности и трудиться во благо страны и будущего нашей молодежи»,- сказал аким.