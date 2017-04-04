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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,80, RUBKZT_TOD = 5,5556, USDKZT_0_002 = +8,0807 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 312,80 тенге за доллар США при объеме    торгов 43 050 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и долларах США сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5556 тенге за рубль при объеме торгов    43 000 тыс. рублей; 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 312,69 тенге за доллар (-0,80 тенге), суммарный объем  торгов - 124 400 тыс. USD (+21 100 тыс. USD). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,0807 %    годовых при объеме торгов 1 244 300 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

В торгах приняли участие 25 банков.    

4 апреля 2017, 15:47
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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