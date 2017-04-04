Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об изменении в составе Правления

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы), облигации которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщила KASE следующее:

Согласно решению Совета Директоров банка ВТБ (Казахстан) с 31 марта 2017 года в состав правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) вошел заместитель председателя правления Банка ВТБ (Казахстан) Николай Суганяка.

Николай Васильевич имеет двадцатипятилетний опыт работы в банковской сфере, из которого 8 лет он посвятил Группе ВТБ. Николай Суганяка получил три высших образования (Украина и США), является кандидатом экономических наук.

- Наш банк приступил к реализации новой стратегии развития на 2017-2019 года, особое место в ней занимает розничный бизнес, курируемый в настоящее время Николаем Васильевичем. Я уверен, что опыт и знания нового члена правления в области развития и внедрения банковских продуктов и услуг для физических лиц, окажет положительное влияние на деятельность дочерней структуры ВТБ в Казахстане, - отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло.

Ранее Николай Суганяка успешно руководил одним из крупнейших сетевых банков Украины, показал высокую результативность в сфере антикризисного менеджмента, стратегического и операционного планирования, а также в разработке и внедрении новых форматов банковских точек продаж и продуктов для физических лиц.

- Руководство Банка ВТБ (Казахстан) поставило передо мной очень интересные и амбициозные цели по развитию розничного бизнеса. Учитывая хороший потенциал казахстанского рынка, я думаю, что вместе с профессиональной командой банка мы добьемся высоких результатов в розничном секторе и реализуем все стратегические задачи, - отметил Николай Суганяка.