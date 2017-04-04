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Новости за сегодня

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об изменении в составе Правления

 

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы),  облигации которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи  (KASE), сообщила KASE следующее: 

Согласно решению Совета Директоров банка ВТБ (Казахстан) с 31 марта 2017 года  в состав правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) вошел заместитель председателя  правления Банка ВТБ (Казахстан) Николай Суганяка. 

Николай Васильевич имеет двадцатипятилетний опыт работы в банковской сфере, из  которого 8 лет он посвятил Группе ВТБ. Николай Суганяка получил три высших  образования (Украина и США), является кандидатом экономических наук. 

- Наш банк приступил к реализации новой стратегии развития на 2017-2019 года,  особое место в ней занимает розничный бизнес, курируемый в настоящее время  Николаем Васильевичем. Я уверен, что опыт и знания нового члена правления  в области развития и внедрения банковских продуктов и услуг для физических лиц,  окажет положительное влияние на деятельность дочерней структуры ВТБ в Казахстане,  - отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. 

Ранее Николай Суганяка успешно руководил одним из крупнейших сетевых банков  Украины, показал высокую результативность в сфере антикризисного менеджмента,  стратегического и операционного планирования, а также в разработке и внедрении  новых форматов банковских точек продаж и продуктов для физических лиц.

 - Руководство Банка ВТБ (Казахстан) поставило передо мной очень интересные  и амбициозные цели по развитию розничного бизнеса. Учитывая хороший потенциал  казахстанского рынка, я думаю, что вместе с профессиональной командой банка мы  добьемся высоких результатов в розничном секторе и реализуем все стратегические  задачи, - отметил  Николай Суганяка.

4 апреля 2017, 15:44
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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