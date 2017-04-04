В соответствии с подпунктом 95-48) пункта 16 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 607 от 22 июня 2005 года утверждены Правила ведения учета лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В частности, Учет осужденных, содержащихся в учреждениях, подразумевает собой:

1) осуществление персонального и количественного учета;

2) оформление и ведение учетных документов;

3) оформление документов на конвоирование;

4) выдача учетных документов.

Учет осужденных осуществляется отделами (отделениями, группами) специального учета учреждений (далее - отдел спецучета).

Учетные документы на осужденных направляются в соответствии с Правилами ведения и использования отдельных видов специальных учетов, утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 10 июля 2014 года № 71 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9638) в территориальные органы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - КПСиСУ).

Помещения отдела спецучета размещаются в административном здании учреждении и оборудуются решетками на окнах, сигнализацией и барьерами, ограничивающими доступ посторонних лиц, а также соблюдаются требования пожарной безопасности.

Для хранения учетной документации обеспечивается необходимым количеством металлических шкафов и сейфов, в нерабочее время помещение отдела спецучета опечатывается и обеспечивается охраной.

Привлекать осужденных для работы в отделе спецучета не допускается.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.