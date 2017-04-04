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Из Москвы в Алматы мужчина пытался попасть по чужому паспорту

4 апреля 2017, 16:00

Нарушителя ждет депортация в Россию.

4 апреля 2017 года в аэропорту города Алматы пограничным нарядом ПС КНБ РК предотвращена попытка нарушения Государственной границы лицом по чужому документу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При оформлении рейса SU-1946 сообщением «Москва-Алматы» выявлен гражданин, предоставивший на паспортный контроль паспорт РФ на имя Хван Владимир, ему не принадлежащий.

Указанное задержание стало возможно благодаря бдительности и высокого профессионализма стражей границы в аэропорту.

Действия гражданина выясняются. По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов.

Фото с сайта propiska-ms.com

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