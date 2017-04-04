Участник конкурса по поеданию пончиков подавился и умер в США

Присутствующие хотели помочь, но никто не знал, что нужно делать.

В американском городе Денвер, штат Колорадо, погиб участник состязания по скоростному поеданию пончиков , сообщает , сообщает Лента.ру со ссылкой на 9news.com.





42-летний мужчина принимал участие в конкурсе Tex-Ass Doughnut Challenge, который устраивает сеть ресторанов Voodoo Doughnut. По свидетельству очевидца, он пытался затолкать в себя побольше еды и подавился. Присутствующие хотели помочь, но никто не знал, что нужно делать. Когда приехали медики, мужчина был уже мертв.





Согласно условиям конкурса, описанным на сайте FoodChallenges.com, в течение 80 секунд участники должны съесть шесть пончиков, каждый из которых имеет диаметр 20 сантиметров и весит около 250 граммов. Победитель получает значок с надписью «Я победил в Tex-Ass Challenge» и бесплатный обед.





Кадр: видео 9news.com