Участник конкурса по поеданию пончиков подавился и умер в США
4 апреля 2017, 16:01
Присутствующие хотели помочь, но никто не знал, что нужно делать.
В американском городе Денвер, штат Колорадо, погиб участник состязания по скоростному поеданию пончиков, сообщает Лента.ру со ссылкой на 9news.com.
42-летний мужчина принимал участие в конкурсе Tex-Ass Doughnut Challenge, который устраивает сеть ресторанов Voodoo Doughnut. По свидетельству очевидца, он пытался затолкать в себя побольше еды и подавился. Присутствующие хотели помочь, но никто не знал, что нужно делать. Когда приехали медики, мужчина был уже мертв.
Согласно условиям конкурса, описанным на сайте FoodChallenges.com, в течение 80 секунд участники должны съесть шесть пончиков, каждый из которых имеет диаметр 20 сантиметров и весит около 250 граммов. Победитель получает значок с надписью «Я победил в Tex-Ass Challenge» и бесплатный обед.
Кадр: видео 9news.com
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