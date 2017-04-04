Двое квадроциклистов Astana Motorsports вошли в ТОП-10 на этапе Abu-Dhabi Desert Challenge

Из неприятностей минувшего отрезка гонки можно назвать отсутствие на старте Кирилла Солохи. На втором этапе у его квадроцикла вышла из строя коробка передач. При этом команде удалось найти все необходимые для ремонта запчасти кроме специального комплекта прокладок (на заказ и доставку ушло бы около трех дней, которых, разумеется, не было).





В итоге в бой отправились четверо пилотов Astana Motosports. Лучший результат показал Максим Антимиров, который финишировал седьмым. В этот раз Максим избежал технических проблем, а по ходу дистанции и вовсе дважды останавливался для помощи застрявшим в песках соперникам, сообщает Zakon.kz





После вчерашних приключений с солнечным ударом и эвакуацией на вертолете без преувеличения смог восстановиться и выйти на старт Азамат Тлеулесов. В гонке он стал десятым. Сергей Кистанов на втором этапе также не избежал теплового удара и нескольких падений. Своим результатом на третьем этапе он остался недоволен.





«Была такая слабость и ломка, что даже были мысли все бросить, сесть в такси и уехать в аэропорт, но, вспомнив о команде и вообще о том зачем я вообще здесь, с трудом пересилив себя, вышел на старт», - отметил Кистанов.





По словам Сергея, его организм «ожил» лишь в ходе гонки. К первой точке спортсмен догнал своего коллегу Тимура Байжиенова, который тоже получил тепловой удар на втором этапе марафона, из-за чего гонщик чувствовал недомогание и вел гонку осторожно.





«Были моменты, что ехать не мог вообще, скорость была 10-15 км. в час, и я просто слегка давил на газ. Потом, когда Сергей меня догнал, предложил ему ехать вместе и ехали уже немного уверенней, а после «рефьюллинга» (дозаправки), умывшись холодной водой, восстановился почти полностью. Хорошо, что техника не подвела и не преподносила особых сюрпризов, так как сегодня ремонтировать я бы, наверное, не смог» - прокомментировал Тимур.





Финишировать казахстанцы решили вместе, чтобы в случае необходимости помочь друг-другу. К счастью, обошлось. Все из стартовавших гонщиков «Астаны» добрались до финиша.

Времени на отдых у команды нет – пилоты и технические специалисты уже готовятся к четвертому этапу, а завершится гонка, напомним, 5 апреля.



