Икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» прибудет в Казахстан

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пасхальный период 2017 года Казахстан посетит великая святыня Православия – икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» , сообщает пресс-служба епархии.





Этот образ Пресвятой Богородицы, представляющий собой небольшую икону, отпечатанную полиграфическим способом, прославился необычайным явлением. На протяжение почти 20 лет икона непрерывно мироточит – на ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами.













Чудесное явление началось в 1999 году, после того как бумажная икона Богородицы «Умягчение злых сердец» была освящена на мощах блаженной старицы Матроны в Покровском монастыре в Москве. Известие о чуде мироточения распространилось вначале среди верующих жителей Москвы и Ярославля, а затем на поклонение к иконе Божией Матери стали приезжать люди из разных областей России. По молитвам перед мироточивой святыней происходили исцеления, люди получали ответ на свои молитвы, обретали утешение в скорбях, находили выход из непростых житейских обстоятельств.





Икона «Умягчение злых сердец» объехала всю центральную Россию, побывала на Дальнем Востоке, Камчатке, на Алтае и Урале, трижды – на Сахалине. Много путешествует святыня и за пределами России. Была на Украине, в Белоруссии, Молдове, Франции, Бельгии, Грузии, Греции, Чехии, США, Германии, Австралии, Италии, на Афоне.





Миро, источаемое образом Божией Матери, дважды брали на экспертизу. Сначала – комиссия по описанию чудесных явлений, происходящих в Русской Православной Церкви. Тогда комиссию возглавлял архимандрит Иоанн (Экономцев). Хранителям святыни сообщили, что вещество, по традиции называемое миром, на 90 % состоит из белка. Затем та же комиссия, преобразованная в рабочую группу, делала повторный анализ, после которого телеканалом «Рен ТВ» был снят документальный фильм, рассказывающий о чудотворной иконе. Сообщалось, что эксперты обнаружили в составе мира вещество, которое содержится в смоле лиственного дерева, произрастающего в Западной Аравии. Его смола обладает лечебными свойствами и используется в медицинской промышленности.





Для хранения этой святыни был изготовлен особый киот, а в подмосковной деревне Бачурино по благословению духовника Оптиной Пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) для постоянного ее пребывания была построена часовня, позднее ставшая храмом.





27-29 января 2009 года мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» пребывала в Храме Христа Спасителя. В присутствии этой святыни, а также чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери состоялось избрание нового Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» называют еще «Симеоново проречение». На ней символически изображено пророчество праведного Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:34-35). Подобно тому, как Христа на Голгофе пронзят гвоздями и копием, так и душу Пречистой Девы поразит оружие печали и сердечной боли, когда Она увидит страдания Сына; после же откроются скрытые доселе помышления людей, которым предстоит сделать выбор: с Христом они или против Него. Такое толкование Симеонова пророчества стало основанием для написания икон Богородицы, символически изображающих Ее страдания. Образ «Умягчение злых сердец» пишется с вонзенными в сердце Божией Матери семью мечами или стрелами (вот от чего иногда называют такую икону «Семистрельная»). Число семь в Священном Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае – полноту того горя и печали, которые испытала Богородица во время Своей земной жизни и, особенно, при виде Крестных мук Спасителя. Также семь стрел или мечей символизируют грехи и страсти человеческие, которыми люди пронзают любящее сердце Пресвятой Богородицы. Вот поэтому перед этим образом верующие молятся об «умягчении злых сердец», чтобы прекратилось в мире то зло, которое причиняет боль Пречистой Богородице и которым люди ранят друг друга и сами себя.





С древних времен к молитвам перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» верующие прибегают, прося исправить неблагополучные отношения в семьях, вернуть любовь между родными и близкими, примирить враждующих, защитить от напастей невидимых и видимых врагов.



