Казахстанцев ждет перепись населения

Правда, случится это только в 2020 году.

На брифинге после заседания Межведомственной комиссии в Министерстве юстиции РК председатель комитета статистики Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов сообщил, что в следующем году намечается перепись населения в пилотном режиме в двух регионах, а в 2020 году - основная перепись , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Национальная перепись населения - это глобальный раунд, мы в 2020 году будем проводить следующий глобальный раунд. В 2018 году у нас по плану предусмотрена пилотная перепись в двух регионах Казахстана и в 2020 году уже основная перепись будет. Предварительно мы планируем, что это будет Акмолинская область, Бурабайский район и Аягозский район в Восточном Казахстане», - сказал он.





По его словам, предполагается, что перепись пройдет при стопроцентном использовании современных технических средств.





«30% переписи будет проводиться на интернет-носителях. С учетом того, что у нас информационные технологии развиты, мировая практика такая, что переходим на интернет опрос. А 70% - это будет не на бумажном носителе, а через планшеты для того, чтобы более качественно собирать информацию», - уточнил спикер.





В то же время Н. Айдапкелов добавил, что «ни в коем случае» учителя, и другие работники бюджетных организаций не будут обязывать принимать участие в опросе.





«Для этого специально будем нанимать людей, интервьюеров, которые будут проводить перепись и непосредственно заниматься опросом», - заключил глава комитета.





Ксения Давыдова, Астана