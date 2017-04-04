Где и когда православные верующие РК смогут поклониться Иконе «Умягчение злых сердец»
4 апреля 2017, 16:17
На протяжение почти 20 лет икона непрерывно мироточит – на ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами.
В епархии Митрополичьего округа Русской Православной Церкви сообщили график принесения чудотворной иконы Божий Матери «Умягчение злых сердец» в города Казахстана, передает Zakon.kz
26 апреля, вечер: прибытие в город Актау, встреча святыни в Благовещенском соборе.
27 апреля, утро: Божественная Литургия в Благовещенском соборе Актау. Поклонение чудотворному образу.
27 апреля, вечер: прибытие в город Атырау, встреча святыни в Успенском соборе.
28 апреля, утро: Божественная Литургия в Успенском соборе Атырау. Поклонение чудотворному образу.
28 апреля, вечер: прибытие в город Уральск, встреча святыни в Михайловском кафедральном соборе.
29 апреля, утро: Божественная Литургия в Михайловском соборе Уральска. Поклонение чудотворному образу.
30 апреля, утро: Божественная Литургия в Михайловском кафедральном соборе Уральска. Проводы чудотворного образа.
30 апреля, прибытие в город Актюбинск. Встреча святыни в соборе во имя священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского.
1 мая, утро: Божественная Литургия в Свято-Никольском соборе Актюбинска. Поклонение чудотворному образу.
1 мая, вечер: прибытие в город Костанай. Встреча святыни в Константино-Еленинском кафедральном соборе.
2 мая, утро: Божественная Литургия в Константино-Еленинском кафедральном соборе Костаная. Поклонение чудотворному образу.
3 мая, дневное время: прибытие в город Петропавловск. Встреча святыни в Вознесенском кафедральном соборе.
4 мая, утра: Божественная Литургия в Вознесенском кафедральном соборе Петропавловска. Поклонение чудотворному образу.
5 мая, дневное время: прибытие в город Кокшетау. Встреча святыни в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.
6 мая, утро: Божественная Литургия в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Кокшетау. Поклонение чудотворному образу.
6 мая, вечер: прибытие в город Павлодар. Встреча святыни в Благовещенском кафедральном соборе.
7 мая, утро: Божественная Литургия в Благовещенском кафедральном соборе Павлодара. Поклонение чудотворному образу.
8 мая, дневное время: прибытие в город Усть-Каменогорск. Встреча святыни в Свято-Андреевском кафедральном соборе.
9 мая, утро: Божественная Литургия в Свято-Андреевском кафедральном соборе Усть-Каменогорска. Поклонение чудотворному образу.
10 мая, утро: прибытие в город Семипалатинск. Божественная Литургия в Воскресенском соборе. Поклонение чудотворному образу.
10 мая, вечер: прибытие в город Жезказган. Встреча святыни в Свято-Андреевском храме. Поклонение чудотворному образу.
11 мая, утро: прибытие в город Караганду. Встреча святыни и Божественная Литургия во Введенском кафедральном соборе. Поклонение чудотворному образу.
14 мая: пребывание чудотворного образа в городе Талдыкоргане.
17-19 мая: пребывание чудотворного образа в Успенском кафедральном соборе города Астаны.
19 мая, вечер: встреча святыни в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы.
19-25 мая: поклонение чудотворному образу в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алма-Аты.
26 мая: посещение городов Байконур и Кызылорда.
27-28 мая: поклонение чудотворному образу в Свято-Никольском кафедральном соборе города Шымкента.
29-30 мая: поклонение чудотворному образу в Успенском соборе города Тараза.
31 мая, утро: Божественная Литургия в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы. Проводы чудотворного образа.
Напомним, что ранее мы сообщали о прибытии великой святыни в Казахстан. С древних времен к молитвам перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» верующие прибегают, прося исправить неблагополучные отношения в семьях, вернуть любовь между родными и близкими, примирить враждующих, защитить от напастей невидимых и видимых врагов.
Фото: sv-nikolai.prihod.ru
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