В СКО филиал иностранной компании на протяжении 5 лет уклонялся от уплаты налогов
4 апреля 2017, 16:28
Ущерб государству составил более 600 млн тенге.
Департаментом государственных доходов по СКО раскрыта крупная преступная схема уклонения от уплаты налогов иностранной фирмой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Департаментом государственных доходов по СКО завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей казахстанского филиала крупной иностранной компании в области оборота нефтепродуктов. Уголовное дело расследовалось по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму более 600 млн. тенге.
Преступная схема позволяла на протяжении 5 лет скрывать налогооблагаемые доходы, не отражая их в декларации.
Для обеспечения возмещения государству имущественного ущерба на основные средства филиала наложен арест - на сумму 609 млн.тенге.
В настоящее время для рассмотрения в судебном порядке уголовное дело направлено в Петропавловский городской суд. За указанные преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
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