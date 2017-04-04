В СКО филиал иностранной компании на протяжении 5 лет уклонялся от уплаты налогов

Департаментом государственных доходов по СКО раскрыта крупная преступная схема уклонения от уплаты налогов иностранной фирмой, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Департаментом государственных доходов по СКО завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей казахстанского филиала крупной иностранной компании в области оборота нефтепродуктов. Уголовное дело расследовалось по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму более 600 млн. тенге.





Преступная схема позволяла на протяжении 5 лет скрывать налогооблагаемые доходы, не отражая их в декларации.

Для обеспечения возмещения государству имущественного ущерба на основные средства филиала наложен арест - на сумму 609 млн.тенге.





В настоящее время для рассмотрения в судебном порядке уголовное дело направлено в Петропавловский городской суд. За указанные преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.