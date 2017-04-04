Тасмагамбетов выразил соболезнования родным и близким погибшего Максима Арышева

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего юноши, сообщает сообщает Zakon.kz





"Примите мои самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, повлекшего за собой смерть Вашего сына. С большим прискорбием воспринял это ужасное известие. Разделяю боль невосполнимой утраты. В эти тяжелые дни особенно необходимо иметь мужество пережить эту боль, не потерять стойкости и веры в будущее", - говорится в тексте соболезнования.





20-летний уроженец Казахстана, студент 3 курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета Максим Арышев погиб во время теракта в метрополитене г. Санкт-Петербург. Об этом сообщили в МИД РК.





Сегодня прибывшие в Санкт-Петербург родственники Максима вместе с сотрудниками Генерального консульства РК в г. Санкт-Петербург в морге опознали его тело.





Взрыв в вагоне произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический университет». По последним данным, в результате погибли 14 человек, 51 человек госпитализирован.

Напомним, что в 21.06 по московскому времени на телефон горячей линии поступил звонок от гражданки РК Арышевой Ирины, находящейся в Алматы. По ее информации во время случившегося происшествия в Санкт-Петербурге пропал ее сын Арышев Максим Витальевич, гражданин РК 18.08.1996 года рождения, студент 3 курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Со слов родственников стало известно, что Максим в последний раз выходил на связь со своей девушкой в 14.28 часов 3 апреля 2017 года и сообщил, что едет домой на обед. После чего на связь не выходил.



