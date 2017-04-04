Машинист взорванного поезда метро в Питере: Страха не было

По его словам, паники на платформе не было.

Машинист Александр Каверин, управлявший подорванным поездом метро, рассказал о первых минутах после трагедии. В момент теракта мужчина действовал согласно инструкции , пишет , пишет Дни.ру





"Принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли двери", – заявил Александр Каверин.





По его словам, паники на платформе не было.





"В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать, – отметил машинист, добавив, что пассажиры вели себя спокойно. "Люди даже не выходили из первого вагона, стояли и хором рассказывали, что слышали хлопок", – цитирует РИА ФАН Каверина.





Однако, пассажиры все же внесли некоторую сумятицу. "Из первого вагона сказали, что хлопок произошел в их вагоне. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв", – пояснил машинист.





Александру Каверину 50 лет, 14 лет из них он работает в метро. Начинал с технической школы, а сейчас является машинистом первого класса, старшим машинистом. Мужчину хотят представить к награде за слаженную работу после взрыва, передает Life.ru





В свою очередь начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, подтвердил, что готовится приказ о награждении машиниста. "Человек, опираясь на инструкцию, не растерялся и принял единственное правильное решение", – отметил он. По словам главы метрополитена, также к наградам будут представлены работники службы контроля на станции "Площадь Восстания" и дежурная по станции "Технологический институт".





"Вчерашний случай был не один. За полчаса закрыли станцию метро "Площадь Восстания". Благодаря бдительности работника службы контроля мы вовремя оградили место с бесхозным объектом. В результате был предотвращен террористический акт", - сообщил Гарюгин.





Отметил он и действия пассажиров. "Я видел, как и работники метро, и пассажиры оказывали друг другу помощь. Не было истерик. Были стоны, но истерик не было", – заявил глава метро.





Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла жизни 14 человек.





Фото: twitter.com/LavrovMuesli



