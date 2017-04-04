Машинист взорванного поезда метро в Питере: Страха не было
4 апреля 2017, 16:35
По его словам, паники на платформе не было.
Машинист Александр Каверин, управлявший подорванным поездом метро, рассказал о первых минутах после трагедии. В момент теракта мужчина действовал согласно инструкции, пишет Дни.ру.
"Принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли двери", – заявил Александр Каверин.
По его словам, паники на платформе не было.
"В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать, – отметил машинист, добавив, что пассажиры вели себя спокойно. "Люди даже не выходили из первого вагона, стояли и хором рассказывали, что слышали хлопок", – цитирует РИА ФАН Каверина.
Однако, пассажиры все же внесли некоторую сумятицу. "Из первого вагона сказали, что хлопок произошел в их вагоне. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошел взрыв", – пояснил машинист.
Александру Каверину 50 лет, 14 лет из них он работает в метро. Начинал с технической школы, а сейчас является машинистом первого класса, старшим машинистом. Мужчину хотят представить к награде за слаженную работу после взрыва, передает Life.ru.
В свою очередь начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, подтвердил, что готовится приказ о награждении машиниста. "Человек, опираясь на инструкцию, не растерялся и принял единственное правильное решение", – отметил он. По словам главы метрополитена, также к наградам будут представлены работники службы контроля на станции "Площадь Восстания" и дежурная по станции "Технологический институт".
"Вчерашний случай был не один. За полчаса закрыли станцию метро "Площадь Восстания". Благодаря бдительности работника службы контроля мы вовремя оградили место с бесхозным объектом. В результате был предотвращен террористический акт", - сообщил Гарюгин.
Отметил он и действия пассажиров. "Я видел, как и работники метро, и пассажиры оказывали друг другу помощь. Не было истерик. Были стоны, но истерик не было", – заявил глава метро.
Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла жизни 14 человек.
Фото: twitter.com/LavrovMuesli
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851976-c4bcbe8b9b1d942a5b1b87bf692747ff
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...