Насколько обогатила бюджет продажа VIP-номеров на авто
4 апреля 2017, 16:36
Уже реализовано свыше 13,5 тыс. комплектов "красивых" номеров.
Продажа государственных номерных знаков повышенного спроса увеличила бюджет Казахстана на сумму свыше 5,2 млрд. тенге. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев на странице в Facebook, передает Zakon.kz
Как отметил Садубаев, всего с октября 2014 года по настоящее время Министерством внутренних дел реализовано свыше 13,5 тыс. комплектов "красивых" номеров.
Напомним, что реализация VIP-номеров на авто стартовала согласно закону "О дорожном движении" в середине октября 2014 года.
Фото: www.aktau-business.com
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