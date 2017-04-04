ТОП-10 самых дорогих игроков КПЛ

Sports.kz представляет Вашему вниманию список самых дорогих футболистов казахстанской Премьер-лиги этого сезона по данным авторитетного портала Transfermarkt.de.





Самым дорогим игроком КПЛ-2017 является полузащитник «Астаны» Неманья Максимович. Сайт оценивает 22-летнего серба в 3 миллиона евро. Второе место занимает нападающий «Кайрата» Жерар Гоу — 2,5 миллиона. Третий в этом списке — хавбек «Актобе» Хуан Мануэль Торрес — 2 миллиона.





Полностью ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ выглядит так:

1. Неманья Максимович («Астана») — 3 миллиона евро

2. Жерар Гоу («Кайрат») — 2,5

3. Хуан Мануэль Торрес («Актобе») — 2

4. Бауыржан Исламхан («Кайрат») — 1,8

5. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») — 1,8

6. Исаэл («Кайрат») — 1,5

7. Иво Иличевич («Кайрат») — 1,5

8. Аздрен Лулаку («Астана») — 1,4

9. Жуниньо («Актобе») — 1,3

10. Жуниор Кабананга («Астана») — 1,2*.





* — аналогичную трансферную стоимость также имеют защитники «Астаны» Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко и нападающий Патрик Твумаси.



