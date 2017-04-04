ТОП-10 самых дорогих игроков КПЛ
4 апреля 2017, 16:45
Самым дорогим игроком КПЛ-2017 является полузащитник «Астаны» Неманья Максимович.
Sports.kz представляет Вашему вниманию список самых дорогих футболистов казахстанской Премьер-лиги этого сезона по данным авторитетного портала Transfermarkt.de.
Самым дорогим игроком КПЛ-2017 является полузащитник «Астаны» Неманья Максимович. Сайт оценивает 22-летнего серба в 3 миллиона евро. Второе место занимает нападающий «Кайрата» Жерар Гоу — 2,5 миллиона. Третий в этом списке — хавбек «Актобе» Хуан Мануэль Торрес — 2 миллиона.
Полностью ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ выглядит так:
1. Неманья Максимович («Астана») — 3 миллиона евро
2. Жерар Гоу («Кайрат») — 2,5
3. Хуан Мануэль Торрес («Актобе») — 2
4. Бауыржан Исламхан («Кайрат») — 1,8
5. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») — 1,8
6. Исаэл («Кайрат») — 1,5
7. Иво Иличевич («Кайрат») — 1,5
8. Аздрен Лулаку («Астана») — 1,4
9. Жуниньо («Актобе») — 1,3
10. Жуниор Кабананга («Астана») — 1,2*.
* — аналогичную трансферную стоимость также имеют защитники «Астаны» Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко и нападающий Патрик Твумаси.
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