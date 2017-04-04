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Новости за сегодня

Казахстанцев ждет перепись населения

 

На брифинге после заседания Межведомственной комиссии в Министерстве юстиции РК председатель комитета статистики Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов сообщил, что в следующем году намечается перепись населения в пилотном режиме в двух регионах, а в 2020 году - основная перепись, передает корреспондент Zakon.kz.

«Национальная перепись населения - это глобальный раунд, мы в 2020 году будем проводить следующий глобальный раунд. В 2018 году у нас по плану предусмотрена пилотная перепись в двух регионах Казахстана и в 2020 году уже основная перепись будет. Предварительно мы планируем, что это будет Акмолинская область, Бурабайский район и Аягозский район в Восточном Казахстане», - сказал он.

По его словам, предполагается, что перепись пройдет при стопроцентном использовании современных технических средств.

«30% переписи будет проводиться на интернет-носителях. С учетом того, что у нас информационные технологии развиты, мировая практика такая, что переходим на интернет опрос. А 70% - это будет не на бумажном носителе, а через планшеты для того, чтобы более качественно собирать информацию», - уточнил спикер.

В то же время Н. Айдапкелов добавил, что «ни в коем случае» учителя, и другие работники бюджетных организаций не будут обязывать принимать участие в опросе.

«Для этого специально будем нанимать людей, интервьюеров, которые будут проводить перепись и непосредственно заниматься опросом», - заключил глава комитета.

 

Ксения Давыдова

 

4 апреля 2017, 16:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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