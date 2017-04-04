Подозрительная сумка послужила причиной оцепления улицы в Астане
4 апреля 2017, 16:46
При осмотре сумки ничего подозрительного не было обнаружено.
В Астане 4 апреля во второй половине дня был оцеплен участок пр.Абая. Как сообщили в полиции, причиной послужило сообщение о подозрительной сумке, передает Zakon.kz.
Проявив бдительность, местная жительница сообщила участковому инспектору о подозрительной сумке в магазине по пр.Абая. Сообщение в полицию поступило 15 часов 20 минут, уже через несколько минут на место вызова прибыли полицейские и службы экстренного реагирования.
При осмотре сумки ничего подозрительного не было обнаружено. После обследования места обнаружения сумки оцепление сняли.
фото: Руслан Абдрахманов
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