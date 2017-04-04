В Сенате рассмотрели законопроект о ратификации соглашения с Сербией об автосообщении
4 апреля 2017, 16:48
Соглашение направлено на урегулирование вопросов перевозки пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении.
На расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента рассмотрен проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении», сообщает Zakon.kz.
Соглашение, подписанное в Астане 28 августа 2015 года, направлено на урегулирование вопросов перевозки пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Сербией, транзит через их территории, а также перевозки в третьи страны перевозчиками, допущенными к выполнению таких перевозок, и транспортными средствами, зарегистрированными на территории вышеназванных государств.
Документ создает правовую основу для осуществления автомобильных перевозок между Казахстаном и Сербией, дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Законопроект передан на рассмотрение Палаты.
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