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Назарбаев напомнил о принятии мер по снижению себестоимости продуктов в стране

4 апреля 2017, 16:54

Глава государства ознакомился с деятельностью логистического центра и морского терминала в Актау.

Сегодня Президент РК посетил в актау ТОО «Центр производства и логистики Азерсун», а также Актауский морской северный терминал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Главt государства продемонстрировали складские помещения для хранения производственных товаров, а также фруктов и овощей.

- Деятельность логистического центра в Актау направлена на снижение себестоимости пищевых продуктов. Необходимо принять меры к увеличению объёмов хранения и транспортировки товаров с целью снижения себестоимости и восполнения пищевых продуктов как в Мангистауской области, так и в других регионах республики, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Глава государства пожелал успехов работникам центра.

Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью морского терминала, а также был проинформирован о перспективах его развития.

В ходе посещения Президенту Казахстана доложили, что к 2020 году планируется значительное увеличение мощностей всех портов, в том числе Актауского морского северного терминала.
Также Главе государства рассказали о работе погрузочного комплекса «Жибек жолы».

В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками терминала.

Деятельность терминала направлена на увеличение роста экспортно-импортных и транзитных перевозок продукции Казахстана и Центральной Азии через порт Актау в страны Закавказья, Персидского залива и РФ. На предприятии в круглогодичном режиме проводятся работы по перевалке зерновых культур, комплексному обслуживанию судов, хранению крупнотоннажных контейнеров, осуществляются складские операции с грузами.

Фото с сайта sez.kz

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