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Новости за сегодня

Насколько обогатила бюджет продажа VIP-номеров на авто

 

Продажа государственных номерных знаков повышенного спроса увеличила бюджет Казахстана на сумму свыше 5,2 млрд. тенге. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев на странице в Facebook, передает Zakon.kz

Как отметил Садубаев, всего с октября 2014 года по настоящее время Министерством внутренних дел реализовано свыше 13,5 тыс. комплектов «красивых» номеров.

Напомним, что реализация VIP-номеров на авто стартовала согласно закону «О дорожном движении» в середине октября 2014 года.

 

4 апреля 2017, 16:51
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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