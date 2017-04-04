Насколько обогатила бюджет продажа VIP-номеров на авто

Продажа государственных номерных знаков повышенного спроса увеличила бюджет Казахстана на сумму свыше 5,2 млрд. тенге. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев на странице в Facebook, передает Zakon.kz

Как отметил Садубаев, всего с октября 2014 года по настоящее время Министерством внутренних дел реализовано свыше 13,5 тыс. комплектов «красивых» номеров.

Напомним, что реализация VIP-номеров на авто стартовала согласно закону «О дорожном движении» в середине октября 2014 года.