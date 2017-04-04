 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 52%

Влажность: 81%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.20

4 апреля 

Курс НБРК

313.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.50

Продажа

313.20

АСТАНА

Покупка

312.20

Продажа

312.70

Подробнее
335.00

4 апреля 

Курс НБРК

334.21

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

В СКО филиал иностранной компании на протяжении 5 лет уклонялся от уплаты налогов

 

Департаментом государственных доходов по СКО раскрыта крупная преступная схема уклонения от уплаты налогов иностранной фирмой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департаментом государственных доходов по СКО завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей казахстанского филиала крупной иностранной компании в области оборота нефтепродуктов. Уголовное дело расследовалось по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере - на сумму более 600 млн. тенге.

Преступная схема позволяла на протяжении 5 лет скрывать налогооблагаемые доходы, не отражая их в декларации.

Для обеспечения возмещения государству имущественного ущерба на основные средства филиала наложен арест - на сумму 609 млн.тенге.

В настоящее время для рассмотрения в судебном порядке уголовное дело направлено в Петропавловский городской суд. За указанные преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

 

4 апреля 2017, 16:56
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов СКО

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код