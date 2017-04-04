В Костанае два года тюрьмы получил мужчина, укравший попугаев и хонорика

Приговором суда Сергей Агаркин не очень и расстроился. Бывало, что он проходил через суд по два раза в год. Последний раз - в феврале 2017 года. Когда уже был задержан за новые кражи. Наказание получал в основном условное или ограничение свободы, поскольку совершал преступления небольшой или средней тяжести,





Но на этот раз его привели в зал суда и увели оттуда в наручниках. Агаркину на два с половиной года предстоит колония общего режима. Суд учел его признание вины и чистосердечное раскаяние. Однако конфискация имущества ему «прописана». Как сообщалось ранее, в ночь на 24 января неизвестные взломали три двери и выкрали часть обитателей зооклуба вместе с клетками. Среди похищенных животных: десять волнистых попугаев, шесть попугаев-корелл и один гибрид норки и хорька — хонорик.

Спустя несколько дней полиция вернула хонорика владельцу зооклуба Александру Хорошунову.

Также в отношении Агаркина рассматривалось уголовное дело по статье 188 УК ПК (Кража). Помимо кражи животных, ему вменяется незаконное проникновение в офис ТОО "Единство и согласие" 31 января и похищение 100 талонов на бензин на общую сумму 137 тысяч тенге, а также 4 тысяч тенге наличными.

Фото с сайта kstnews.kz



