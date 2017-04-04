В Костанае два года тюрьмы получил мужчина, укравший попугаев и хонорика
4 апреля 2017, 17:07
За плечами 25-летнего парня семь судимостей. В основном за кражи.
Приговором суда Сергей Агаркин не очень и расстроился. Бывало, что он проходил через суд по два раза в год. Последний раз - в феврале 2017 года. Когда уже был задержан за новые кражи. Наказание получал в основном условное или ограничение свободы, поскольку совершал преступления небольшой или средней тяжести, пишет Кstnews.kz.
Но на этот раз его привели в зал суда и увели оттуда в наручниках. Агаркину на два с половиной года предстоит колония общего режима. Суд учел его признание вины и чистосердечное раскаяние. Однако конфискация имущества ему «прописана».
Как сообщалось ранее, в ночь на 24 января неизвестные взломали три двери и выкрали часть обитателей зооклуба вместе с клетками. Среди похищенных животных: десять волнистых попугаев, шесть попугаев-корелл и один гибрид норки и хорька — хонорик.
Спустя несколько дней полиция вернула хонорика владельцу зооклуба Александру Хорошунову.
Также в отношении Агаркина рассматривалось уголовное дело по статье 188 УК ПК (Кража). Помимо кражи животных, ему вменяется незаконное проникновение в офис ТОО "Единство и согласие" 31 января и похищение 100 талонов на бензин на общую сумму 137 тысяч тенге, а также 4 тысяч тенге наличными.
Фото с сайта kstnews.kz
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