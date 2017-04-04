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Коммунальщики Алматы ликвидируют 4 тысяч несанкционированных врезок в водопроводные сети

 

Более 4 тыс. несанкционированных врезок в городские водопроводные и канализационные сети ликвидируют коммунальщики Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП «Холдинг Алматы Су».

После устранения всех незаконных врезок домовладельцам-нарушителям будут выставлены счета за самовольное - пользование водой и/или канализацией. Их также обяжут привести свои подключения в трубопроводы в соответствующее техническим требованиям состояние.

В Холдинге отметили, что, несмотря на максимально упрощенную процедуру подключения к сетям водопровода и канализации, некоторые владельцы частных домов продолжают самовольно подсоединять свои жилища к городским коммуникациям без технической документации, согласования в контролирующих органах и дальнейшей оплаты за услуги.

По состоянию на 1 апреля текущего года контролеры предприятия уже зафиксировали свыше 3 тыс. фактов незаконных врезок в водопроводные сети и более 1 тыс. - в систему городской канализации.

В Холдинге пояснили, что владельцы домов, занимающиеся хищением воды, наносят значительный ущерб всей системе водоснабжения. Как правило, самовольный монтаж врезок ведется без необходимой в таких случаях промывки сетей, что грозит попаданием в общую сеть грязи с нового отрезка трубы и ухудшением бактериологического состояния данного участка водопровода. Кроме того, незаконные врезки снижают напор, необходимый для подачи воды в полном объеме всем потребителям, и провоцируют нештатные ситуации.

Поиск незаконных подключений мобильные группы будут вести посредством современного ультразвукового оборудования, а отключение - при помощи спецтехники.

Вместе с коммунальщиками в рейды по выявлению несанкционированных подключений пойдут сотрудники районных акиматов и правоохранительных органов. На месте выявления будет составляться акт о наличии несанкционированных подключений и протокол об административном правонарушении.

Руководствуясь ч.2 ст.144 Кодекса РК от административных правонарушениях, местными исполнительными органами будут привлекаться к административной ответственности за незаконное подключение, использование воды из водопроводных сетей, а равно незаконное подключение к канализационным сетям - физические лица в размере - 30 МРП, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере - 100 МРП на основании протокола об административном правонарушении. В случае отказа от добровольной оплаты административного штрафа к виновным лицам будут применены меры принудительного характера в виде удержания суммы из заработной платы, ареста банковских счетов, имущества, запреты на выезд за пределы РК в установленном законодательством порядке.

Кроме того, поставщик услуг будет подавать на «самовольщиков» исковые заявления в судебные органы о взыскании задолженности и понуждении заключить договор в соответствии с законом.

 

4 апреля 2017, 17:06
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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