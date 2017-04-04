В Кыргызстане допрашивают родственников предполагаемого смертника

Родственников 22-летнего Акбаржона Джалилова, который, по предварительным данным, является исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга, вызвали на допрос.





Об этом Life.ru сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии.





Семья Джалилова проживала в в узбекском квартале города Оша, который считается вторым по величине городом Киргизии, население города — порядка 250 тысяч человек.





По предварительным данным, Акбаржон Джалилов занимался непосредственной подготовкой преступления и лично закупал детали для изготовления самодельного взрывного устройства. Именно его тело, согласно оперативным сведениям, было найдено на месте взрыва в подземке.





Напомним, по последней информации, в результате теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.





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