Месси в мае может продлить контракт с "Барселоной"

Отец 29-летнего игрока проведет в мае заключительный этап переговоров с клубом

Аргентинский нападающий Лионель Месси в мае может подписать новый пятилетний контракт с испанским футбольным клубом "Барселона" . Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena Ser.





Ожидается, что отец 29-летнего игрока Хорхе Месси проведет в мае заключительный этап переговоров с клубом, пишет ТАСС





Срок нынешнего соглашения нападающего с клубом истекает в июне 2018 года.





Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.





Фото © EPA/David Fernandez



