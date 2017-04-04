Месси в мае может продлить контракт с "Барселоной"

4 апреля 2017, 17:19

Отец 29-летнего игрока проведет в мае заключительный этап переговоров с клубом

Аргентинский нападающий Лионель Месси в мае может подписать новый пятилетний контракт с испанским футбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena Ser.

Ожидается, что отец 29-летнего игрока Хорхе Месси проведет в мае заключительный этап переговоров с клубом, пишет ТАСС.

Срок нынешнего соглашения нападающего с клубом истекает в июне 2018 года.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

Фото © EPA/David Fernandez


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