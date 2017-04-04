Месси в мае может продлить контракт с "Барселоной"
4 апреля 2017, 17:19
Отец 29-летнего игрока проведет в мае заключительный этап переговоров с клубом
Аргентинский нападающий Лионель Месси в мае может подписать новый пятилетний контракт с испанским футбольным клубом "Барселона". Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena Ser.
Ожидается, что отец 29-летнего игрока Хорхе Месси проведет в мае заключительный этап переговоров с клубом, пишет ТАСС.
Срок нынешнего соглашения нападающего с клубом истекает в июне 2018 года.
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.
Фото © EPA/David Fernandez
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