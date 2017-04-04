Назарбаев встретился с общественностью Мангистауской области

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область состоялась встреча Главы государства с представителями общественности. В ней приняли участие заслуженные ветераны, рабочие промышленных предприятий, молодежные лидеры, спортсмены, руководители общественных организаций и этнокультурных объединений, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В своем выступлении Нурсултан Назарбаев указал на масштабность поставленной перед страной задачи, предусматривающей развитие глобальной конкурентоспособности Казахстана.





Президент Казахстана отметил рост удельного веса Мангистау в промышленности страны за годы независимости.





- За прошедшее время экономика Мангистауской области значительно возросла. С момента обретения Независимости валовый региональный продукт возрос в 32 раза, превысив два триллиона тенге. Построено 7 миллионов квадратных метров жилья. В 2016 году в регион привлечено 400 миллиардов тенге инвестиций или в 12 раз больше, чем в 2000 году, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства подчеркнул значительный энергетический, промышленный и транспортно-логистический потенциал Мангистауской области.





- Расположенный в самом центре Евразии, Казахстан всегда считался сухопутной страной. Сегодня мы успешно преодолели континентальную замкнутость. Построили современный морской порт в Актау, образно говоря «прорубили окно во внешний мир», - резюмировал Президент Казахстана.

Также Глава государства в качестве успешного примера системного развития назвал функционирующую специальную экономическую зону «Морпорт Актау».





Отдельно Нурсултан Назарбаев остановился на необходимости использования значительного потенциала приграничного сотрудничества.





- Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями. Буквально вчера я побывал в Азербайджане. У нас большие возможности для расширения сотрудничества. Только за последние два года взаимный торговый оборот между Мангистауской областью и Азербайджаном вырос в пять раз. Ваш регион является важнейшим транзитным узлом, связывающим Казахстан с глобальными и региональными рынками. Надо в полной мере использовать этот огромный потенциал, - подчеркнул Глава государства.

Наряду с этим, Президент Казахстана отметил успехи в социальной сфере региона.





- За годы Независимости число жителей области возросло в два раза, составив 640 тысяч человек, увеличивается продолжительность жизни. За эти годы на свет появилось 271 тысяч детей, и это является самым высоким показателем по республике. На историческую землю возвратилось свыше 125 тысяч человек – это целый город. За четверть века число медицинских учреждений увеличилось в два с половиной раза, а школ в два раза. Введены в действие 229 детских садов, - отметил Нурсултан Назарбаев.





В свою очередь, аким Мангистауской области Е.Тугжанов доложил о социально-экономической ситуации в области и перспективах её развития.





Представители общественности в своих выступлениях выразили благодарность Главе государства за постоянное внимание к вопросам развития региона и эффективную государственную политику.





В завершение Президент Казахстана акцентировал внимание присутствующих на необходимости сохранения политики единства, согласия и дружбы, которая является залогом успешного развития страны и пожелал всем мангистауцам крепкого здоровья, благополучия и процветания.



