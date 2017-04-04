Эксперты: Старые нормы для современных семей не работают

К чему пришел институт семьи на постсоветском пространстве и как должна строиться семейная политика в Казахстане, обсудили ведущие казахстанские эксперты и общественные деятели в рамках экспертного клуба «Мир Евразии».





Институт семьи претерпевает в современном казахстанском обществе серьезные изменения. Это связано, прежде всего с тем, что семья, будучи основой и участницей множества социальных процессов, при этом также вовлечена и в процессы экономические. Однако государственная политика, довольно чутко реагируя на изменения в экономике и социальной сфере, в отношении проблем семьи часто отличается консервативностью и недостаточностью комплексного видения.





Об этом во время заседания экспертного клуба «Мир Евразии» говорили эксперты самых разных направлений, безусловно сходясь во мнении, что подходы к определению роли, функций и критериев оценки института семьи нуждаются в существенной модернизации.









Так, руководитель ОФ «Мир Евразии» политолог Эдуард Полетаев обратил внимание на то, что сегодня «традиционная семья испытывает сильную трансформацию». По его мнению, именно на постсоветском пространстве сейчас наиболее ярко и больно воспринимаются проблемы гендерного равенства, в связи с чем нарастает «противодействие традиционалистов тому валу влияния, в первую очередь информационного, которое идет со стороны более развитых в области медиа влияния государств. Такое информационное воздействие часто воспринимается негативно».





Помимо очевидной проблемы перераспределения ролей внутри семьи, Эдуард Полетаев указал, что сейчас меняется и возраст вступления в брак.









«Так, согласно направлению "Молодая семья", предусматривающему возможность аренды квартиры с последующим выкупом без первоначального взноса и по сниженным процентным ставкам, по программе "Доступное жилье 2020", на момент подачи заявления возраст супругов не должен превышать 29 лет. А современные тенденции говорят о том, что молодой семья может быть и в 35 лет. Здесь, возможно, нужна определенная коррекция в возрастном плане, тем более, что средняя продолжительность жизни граждан Казахстана увеличивается».





В своем выступлении политолог обратил внимание на то, что поддержка от государства нужна сегодня не только «проблемным семьям», но и тем семьям, у которых с точки зрения государства все благополучно.





Продолжила тему изменений института семьи член политического совета партии «Нур Отан», первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан», президент благотворительного фонда «Бауыржан» Жулдыз Омарбекова.









По мнению Жулдыз Омарбековой, сегодня налицо смена ценностных ориентаций семьи. Это касается и воспитательной функции, так как сегодня «родители переложили все воспитательные функции на учителей», и внутрисемейных гендерных ролей.





«И мы должны быть готовы к этим переменам. Может, стоит пересмотреть отношение к институту брака, переосмыслить, что является нормой, а что нет, как нам двигаться дальше, стоит ли сохранять этот институт в нынешнем виде», - подчеркнула в своем выступлении Омарбекова.





О необходимости пересмотра норм в связи со сменой экономических или социальных условий говорил на заседании клуба и ученый секретарь Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Лидера Нации Евгений Пастухов. На основе исторических примеров эксперт показал, что понятие о морали, нравственности или браке зависит, как правило, от социально-экономических обстоятельств.









«Почему у нас к любовницам и токал другое отношение, нежели раньше? Изменились обстоятельства. И к проституции у нас уже не такое отношение, как раньше. Еще один любопытный момент: вопросы морали и нравственности не всегда относятся в целом ко всему обществу», - подчеркнул Евгений Пастухов.





Эксперт обратил внимание, что «решение проблемы современной казахстанской семьи – это решение комплексной задачи, которая включает в себя занятость, обеспечение жильем, образование, здравоохранение и прочее и прочее».





Генеральный директор Международного центра казахстанско-китайского сотрудничества CHINA CENTER политолог Адиль Каукенов высказался о том, что понимание изменений функций и значения семьи в казахстанском обществе должно проводиться не только на уровне государственной политики, но и на уровне сознания населения.









«Мы много говорили о нормах. Прозвучала фраза "одинокие и несчастные люди". А в чем норма в стремительно меняющемся мире? Если человек одинокий, то получается, что он "несчастный, излишний". Когда мы говорим: одинокий и несчастный - это отнюдь не равнозначно по смыслу», - отметил Адиль Каукенов, обратив внимание на несоответствие фактических социально-экономических условий и общественных стереотипов.





Возвращаясь к обсуждению изменения брачного возраста в современном обществе, политолог выдвинул тезис, что «есть подталкивание к ранним бракам в рамках дискуссий об одиноких и несчастных. Ранний брак, на мой взгляд, заключается в том, что в него люди вступают с непониманием, что он - экономическая единица. Потом, в процессе разводов появляются жалобы, мол, ипотеку не потянули. Квадратных метров для счастья не хватает».





Подводя итог Каукенов подчеркнул, что «подходить к браку с точки зрения якобы нормальной и традиционной семьи не надо. Может быть, нашему экспертному сообществу как раз требуется выработать, что есть норма, донести ее до чиновников».





Особенностям государственной политики и эволюции функций семьи уделила особое внимание главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, д.и.н. Леся Каратаева . Она подчеркнула, что «в государственной семейной политике мы наблюдаем попытки создать некоторые практики. При этом не всегда учитывается механизм реализации».









Эксперт так же, как и предыдущие спикеры указала, что сегодня у государства и, соответственно, у многих общественных организаций «нет осмысления того, что такое семья, зачем она нужна, что означает традиционная семья? Какие в современном мире функции у семьи?». Показав, как существенно в современном казахстанском обществе изменились такие функции семьи, как репродуктивная, воспитательно-социализирующая, экономическая и статусная функции, Леся Каратаева призвала не забывать об эмоционально-терапевтической роли семьи: «семья – это релаксация. Это то, что переводит семью в разряд ячейки общества, потому что она позволяет людям психоэмоционально регулироваться».





В заключение, эксперт обратила внимание на то, что в вопросе того, что мы хотим от семьи «практика происходит впереди осмысления. Надо решить, зачем нам эта семья и изменить стереотипы, отношение к ней. Мы говорим о необходимости семьи, но мало кто говорит о необходимости ее качества».





Изменению значения семьи и эволюции государственной политики в этой сфере уделил внимание в своей речи главный редактор информационно-аналитического центра «Caspian Bridge» политолог Замир Каражанов.









Эксперт напомнил, что «в советские годы семья как институт поддерживалась на уровне государства и партии. С одной стороны, семейным людям создавали преференции и поощряли браки, с другой – им не всегда давали возможность даже развестись». По мнению Каражанова, кризис семьи – явление закономерное и на определенных этапах развития общества неизбежное, в связи с чем «имеет смысл обратиться к опыту других государств, как они адаптировались и приспособлялись к кризису семьи».





Политолог обратил внимание, что «социальная инфраструктура в городах стала сильно отставать от роста населения, от происходящих демографических процессов», в связи с чем одним из вариантов решения проблемы может стать «развитие пригородных зон, а также доступ населения к качественному медицинскому обслуживанию, особенно для женщин и особенно в роддомах».





О том, что проблемы семьи требуют тщательного и комплексного изучения, говорил на заседании клуба и главный редактор делового журнала «Эксперт-Казахстан» Сергей Домнин.









«Официальная статистика, ежегодно обобщающая данные о браках и разводах, о реальных доходах домохозяйств и структуре их расходов, дает лишь эскизное описание объекта. А глубинных исследований практически нет. Последняя перепись была в 2009 году. И то количество семей, которое сейчас мы имеем в Казахстане - около 4 млн – это данные 2009 года. Наверняка, с тех пор многое изменилось», - считает Домнин.





По его мнению, проблемы семьи необходимо изучать комплексно, активно привлекая анализ изменений экономической ситуации и других факторов. Так, к примеру, можно будет более эффективно разобраться в причинах массового роста разводов. «Может, если бы зарплаты и реальные доходы были выше, то сойтись характерами было бы проще? За 15 последних лет обеспеченность жильем выросла на 25 процентов, а количество заключенных браков выросло на 60 процентов», - указывает эксперт.





Резюмируя свои мысли, Сергей Домнин подчеркнул, что «проблемы семьи – это комплексные проблемы. Находя им решение, мы выйдем на решение общенациональных задач. Если в государственной политике мы будем ориентироваться на такие индикаторы, как продолжительность жизни, снижение уровня материнской и детской смертности, то мы сможем решить застарелые проблемы - слабого здоровья нации, низкого уровня квалификации в среднем по экономике, слабого развития науки и недостаточной предпринимательской активности».







