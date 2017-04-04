 
Облачно

Алматы

Облачно

Вероятность осадков: 52%

Влажность: 75%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.20

4 апреля 

Курс НБРК

312.69

-0.80

АЛМАТЫ

Покупка

312.50

Продажа

313.20

АСТАНА

Покупка

312.20

Продажа

312.70

Подробнее
335.00

4 апреля 

Курс НБРК

333.14

-1.07

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев встретился с общественностью Мангистауской области

 

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область состоялась встреча Главы государства с представителями общественности. В ней приняли участие заслуженные ветераны, рабочие промышленных предприятий, молодежные лидеры, спортсмены, руководители общественных организаций и этнокультурных объединений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев указал на масштабность поставленной перед страной задачи, предусматривающей развитие глобальной конкурентоспособности Казахстана.

Президент Казахстана отметил рост удельного веса Мангистау в промышленности страны за годы независимости.

- За прошедшее время экономика Мангистауской области значительно возросла. С момента обретения Независимости валовый региональный продукт возрос в 32 раза, превысив два триллиона тенге. Построено 7 миллионов квадратных метров жилья. В 2016 году в регион привлечено 400 миллиардов тенге инвестиций или в 12 раз больше, чем в 2000 году, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул значительный энергетический, промышленный и транспортно-логистический потенциал Мангистауской области.

- Расположенный в самом центре Евразии, Казахстан всегда считался сухопутной страной. Сегодня мы успешно преодолели континентальную замкнутость. Построили современный морской порт в Актау, образно говоря «прорубили окно во внешний мир», - резюмировал Президент Казахстана.

Также Глава государства в качестве успешного примера системного развития назвал функционирующую специальную экономическую зону «Морпорт Актау».

Отдельно Нурсултан Назарбаев остановился на необходимости использования значительного потенциала приграничного сотрудничества.

- Казахстан всегда поддерживал дружеские отношения с соседями. Буквально вчера я побывал в Азербайджане. У нас большие возможности для расширения сотрудничества. Только за последние два года взаимный торговый оборот между Мангистауской областью и Азербайджаном вырос в пять раз. Ваш регион является важнейшим транзитным узлом, связывающим Казахстан с глобальными и региональными рынками. Надо в полной мере использовать этот огромный потенциал, - подчеркнул Глава государства.

Наряду с этим, Президент Казахстана отметил успехи в социальной сфере региона.

- За годы Независимости число жителей области возросло в два раза, составив 640 тысяч человек, увеличивается продолжительность жизни. За эти годы на свет появилось 271 тысяч детей, и это является самым высоким показателем по республике. На историческую землю возвратилось свыше 125 тысяч человек - это целый город. За четверть века число медицинских учреждений увеличилось в два с половиной раза, а школ в два раза. Введены в действие 229 детских садов, - отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, аким Мангистауской области Е.Тугжанов доложил о социально-экономической ситуации в области и перспективах её развития.

Представители общественности в своих выступлениях выразили благодарность Главе государства за постоянное внимание к вопросам развития региона и эффективную государственную политику.

В завершение Президент Казахстана акцентировал внимание присутствующих на необходимости сохранения политики единства, согласия и дружбы, которая является залогом успешного развития страны и пожелал всем мангистауцам крепкого здоровья, благополучия и процветания.

 

4 апреля 2017, 17:34
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код