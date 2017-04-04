В итальянском порту Римини в чемодане нашли тело россиянки

Тело 27-летней россиянки обнаружено в чемодане в итальянском порту Римини, причиной смерти могло стать истощение , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.





Чемодан, в котором находился труп женщины, был найден 25 марта. Основываясь на азиатском разрезе глаз, следователи предполагали, что тело могло принадлежать немке, которая пропала во время путешествия на круизном лайнере в феврале этого года.





После анализа отпечатков пальцев подтвердилась личность погибшей. Как сообщают СМИ, ей оказалась гражданка России, которая на протяжении нескольких лет проживала в Италии, получив вид на жительство.





Итальянские правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти и признаков утопления. Таким образом, они пока исключают криминальный след в гибели женщины и предполагают, что причиной смерти стало истощение организма из-за плачевных жизненных условий.





В качестве одной из версий итальянские правоохранители рассматривают вариант, при котором кто-то пытался избавиться от тела, выбросив его в чемодане в воды Адриатического моря. По факту сокрытия тела и гибели россиянки прокуратура Римини открыла расследование.





Достоверно известно, что на протяжении несколько последних месяцев женщина неоднократно попадала в больницу с диагнозом "анорексия". Сообщается, что на момент смерти она весила 35 килограмм.



